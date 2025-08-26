Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 26 agosto: tutti i segni

Branko 26 agosto 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 26 agosto 2025

Ariete

Fortuna è Venere in Leone, insieme a Mercurio, è in aspetto bellissimo con Saturno ultimi giorni ancora nel vostro segno. Come sfrutterete questi influssi tanto positivi anche per l’attività e gli affari, dipende da voi, ma almeno fate in modo di non perdere un’occasione di felicità. Le comunicazioni sono favorite da Mercurio che protegge i brevi viaggi, soprattutto di lavoro, i lunghi viaggi anche all’estero sono invece guidati da Plutone, e sono molto sexy.

Toro

Luna transita in aspetto favorevole per il lavoro, specie per le professioni libere e attività commerciali, sui piatti della Bilancio pesano i pro e i contro delle iniziative. Qualsiasi contatto con il pubblico porta successo. Qualcuno pensa a voi, sarete chiamati, avrete una promozione. C’è un fatto nuovo nelle relazioni d’amore e strana agitazione in famiglia a causa di Venere in Leone, produce affaticamento cardiaco. Un viaggio da programmare per il 31.

Gemelli

Innamoramenti. Adesso con Venere in Leone sono eccitanti anche i rapporti esistenti, Luna magnifica per i viaggi. Non si sa come né dove, anche i soldi sono in viaggio. Tenete in mente l’aspetto che Venere forma con Urano nel vostro cielo, e che dura fino al 19 settembre questo significa fortuna. Fortuna in amore, fortuna in affari. Consigliamo di prendere decisioni entro il 31. Questa Luna è felice per programmare figli.

Cancro

Ciao, Venere! Prossimo contatto diretto con il vostro Giove è previsto il 19 settembre, e sarà davvero una festa perché nel mezzo ci sarà anche Saturno formidabile in Pesci. Vedete, anche per i viaggi e le vacanze si dovrebbe consultare le stelle prima di decidere. Ora con questa Luna nervosa accanto a Marte dovete evitare attività faticose e sport impegnativi. Restate in silenzio, sentirete battere forte un cuore innamorato.

Leone

L’amore, relazioni affettive in generale, oggi fanno la parte del Leone, però non fatevi scappare la possibilità di buoni affari (un acquisto indovinato). Affrontate gli altri senza timori. Luna nella equilibrata Bilancia vi dà il senso della misura e della diplomazia, arriverete al risultato senza scontri. Questa Luna sembra splendere apposta per voi e il vostro amore.

Vergine

Simpatica situazione. Siate voi stessi e vincerete anche nel campo pratico. Un compleanno bruciato da Giove, fortuna, transito che ritorna a distanza di 12 anni nel segno del Cancro e per voi è clamoroso. Siete voi che dovete sfidare il destino, prima di settembre. L’uomo Vergine non dovrebbe sposarsi troppo presto, ma se è perdutamente innamorato acquisti pure le due fedi. La donna quando decide di unirsi, ogni giorno è quello buono.

Bilancia

Oggi fate parlare il cuore, ascoltate quello che racconta un altro cuore, andate dove vi porta il cuore. La protezione più calda arriva da Venere in Leone, segno che governa appunto col cuore e vi rende più morbidi rispetto alle settimane passate. Emozioni anche nell’attività in genere e nelle finanze, incontri passionali durante i viaggi, anche all’estero.

Scorpione

Giove premia e paga sempre il vero impegno, non createvi problemi per le questioni materiali, sistemerete tutto prima della fine d’estate. Adesso deve contare l’amore, la salute, lo spirito. Via! Prendete la vostra nave e tornate nel porto della tranquillità. Potete anche prendere un volo, visto Urano ottimo in Gemelli, l’importante è non trattare con soci e collaboratori, con altre persone dell’ambiente, prima della Luna nel vostro segno, il 28.

Sagittario

Ultimamente siete stati concentrati sugli aspetti pratici della vita e dell’amore, è un rimprovero che dovreste accettare. Avete le vostre ragioni, certo, ma in questo finale di agosto avete anche gli influssi di Marte e Luna. Seppure da lontano conviene seguire il lavoro e gli affari, Mercurio ottimo fino al 2 settembre prevede qualcosa di molto positivo. Siete soli? Partite, cercate, indagate.

Capricorno

Una luce: Sole in Vergine. Cominciate piano piano a scendere dalle montagne del malcontento, Venere è diventata positiva e Mercurio una guida infallibile per gli affari. Noi siamo qui per assicurarvi che il 2 di settembre il vostro business riprenderà come ai vecchi tempi. Sarete una mosca bianca in mezzo a tante persone che vivono di sole parole e poco concludono. Oggi non fidatevi della Luna in Bilancia, non accettate proposte vaghe, fidatevi dell’istinto. Cosi anche in amore.

Acquario

Certo che nascono nuovi amori con Venere in opposizione, ma devono collaborare anche altri corpi celesti, Luna-Marte-Giove, altrimenti queste relazioni presentano degli ostacoli fin dall’inizio, quindi è meglio investire con prudenza in un nuovo sentimento. Incredibile invece per i giovani che sono oggi sereni e innamorati! Potete fare marcia indietro se vi siete spinti troppo nelle questioni finanziarie. Come amanti siete gelosi, possessivi, dispettosi.

Pesci

Per non arrivare esauriti al 31 agosto, con Luna in Sagittario, controllate la salute. Fortuna è segnata nell’odierno cielo dalla Luna e Venere, approfittate in affari e nelle collaborazioni, prima che entrino in una fase agitata. Alla fine vincerete voi, ma non sarà facile il rapporto con le autorità. Viva il libero amore, sentenzia Marte appassionato in Bilancia, ma non precisa che dopo ci si sposa.