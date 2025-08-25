Meteo, estate addio. Giuliacci: "Rovesci e temporali", quando irrompe l'autunno

25 agosto 2025 a

a

a

Con gli ultimi giorni di agosto e settembre alle porte l'estate meteorologica sta finendo. Cosa ci aspetta per questi ultimi scampoli della bella stagione? Il colonnello Mario Giuliacci presenta le sue previsioni meteo e le tendenze fino al 10 settembre con un video in cui ricorda che "per convenzione l'autunno dal punto di vista climatico inizia il primo settembre", anche se al centro nord l'estate manca già "da due-tre settimane".

E "in questi 15 giorni l'estate ancora sarà assente in termini di temperature e di fenomeni dal centro nord dell'Italia", spiega l'esperto sul canale YouTube MeteoGiuliacci . Ma non è così ovunque. Un ritorno, seppur non prepotente, dell'anticiclone africano lo avremo "tra il 27 e il 30 di agosto" quando avremo "temperature di 34-35 gradi ma solo sulla Puglia, sulla Lucania, Calabria Ionica e interno delle isole maggiori. Tra il 26 e il 28 agosto, anche sulle regioni centrosettentrionali, le temperature subiranno un balzo"; annuncia Giuliacci, ma non andranno oltre 30-32 gradi nei valori massimi.

Arriva l'aria calda subtropicale: l'effetto sulle temperature in Italia

Non mancheranno le precipitazioni. Martedì 26 agosti sono attesi temporali al centro sud, mentre tra mercoledì 27 e il 30 agosto "un'intensa perturbazione in arrivo dalla Francia porterà rovesci e temporali da prima al centro nord, poi su Campania e Sardegna e infine anche sulle regioni meridionali". Precipitazioni intense su Triveneto, Lombardia, Levante Ligure e Toscana.

Ma come sarà il tempo a settembre, mese preferito ad agosto da tanti italiani per le proprie ferie? "Nella prima decade ci saranno due perturbazioni, una tra il primo e il 4 che interesserà il nord e poi il centro, una seconda che sembra che possa arrivare tra il 7 e il 9 di settembre", spiega Giuliacci.