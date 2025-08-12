Meteo, Italia nella morsa del caldo: domani 16 città da bollino rosso. Quali sono

12 agosto 2025 a

L'Italia è nella morsa del caldo e le temperature non accennano a diminuire, con il bollettino quotidiano del ministero della Salute ormai pieno di bollini rossi. Un livello massimo di allerta che prevede condizioni di rischio per la salute di tutta la popolazione e non solo dei soggetti più fragili. Oggi, martedì 12 agosto, sono 11 le città in allarme: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma e Torino.

Domani, mercoledì 13 agosto, il numero salirà a 16: si aggiungeranno infatti all'elenco Campobasso, Genova, Venezia, Verona e Viterbo. Stessa situazione giovedì, con temperature massime percepite che toccano i 39 gradi a Latina, i 38 gradi a Roma e Milano, i 37 a Frosinone e i 36 a Torino. Il livello 3 di allerta, ovvero il bollino rosso, indica "condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l'ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute", avverte il ministero.