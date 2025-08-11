Fano, la festa in villa finisce male: circa 100 intossicati. C'era anche Ricci

11 agosto 2025 a

La festa in villa organizzata a Fano, nelle Marche, è finita malissimo: circa 100 intossicati e un grande spavento per invitati e organizzatori. L'imprevisto ha azzerato l'entusiasmo dell'evento che si è tenuto sabato scorso e che ogni anno raduna centinaia di partecipanti. Decine e decine di presenti hanno accusato sintomi da intossicazione alimentare tanto da essere costretti, nelle ore successive alla cena, a scappare in farmacia o a casa a causa di episodi di vomito, diarrea e dolori addominali. Tra gli invitati anche il Dem candidato alle prossime elezioni regionali, Matteo Ricci, che non ha riscontrato alcun disturbo dopo il pasto.

La festa, che ha visto la partecipazione di circa 800 persone, prevedeva un menù fisso con carne salada, pasta con rape e arista di maiale. Incredula e dispiaciuta Antonella Piccinetti, la titolare della villa, che in un'intervista al Corriere Adriatico ha sottolineato che il suo staff ha consumato le stesse pietanze senza conseguenze. "Lo stesso nostro personale: 36 camerieri, i cuochi, i miei figli, che hanno consumato lo stesso cibo, non hanno accusato alcun malessere. Sono molto dispiaciuta per quanto accaduto e faremo di tutto perché quanto si è verificato non si ripeta più", ha detto.