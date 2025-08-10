Etna, colata lavica a 3000 metri. Si apre una nuova bocca effusiva: è allarme

10 agosto 2025 a

Una bocca effusiva, con tanto di colata lavica, si aperta questa mattina a quota 3.000 metri sul versante meridionale della Bocca Nuova dell’Etna. A rilevarlo è l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia osservatorio dell'Etna. Il flusso si sta dirigendo in direzione sud e sono in corso rilievi sul terreno del personale dell’Ingv. Da un punto di vista sismico, stando a quanto si apprende, non si segnalano variazioni di rilievo. La sorgente del tremore vulcanico è localizzata a una quota di 2800 metri tra Voragine e cratere di Nord Est.