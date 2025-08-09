Botulino, indagati anche due medici. Due vittime e 16 intossicati per il panino

09 agosto 2025 a

Ci sono anche due medici indagati nell'ambito dell'inchiesta sull'intossicazione da botulino. La Procura di Paola ha iscritto sul registro degli indagati due medici in servizio in una struttura sanitaria dell'Alto Tirreno cosentino che hanno avuto in cura Luigi Di Sarno, il 52enne campano che è deceduto a Lagonegro. L'uomo aveva mangiato un panino con broccoli comprato da un venditore ambulante di Diamante. Nell'inchiesta condotta dalla Procura di Paola e coordinata dal procuratore capo Domenico Fiordalisi, si fa luce anche sul decesso di Tamara D'Acunto e sulle lesioni riportate da altre 16 persone che sono ricoverate dopo aver mangiato tutti lo stesso tipo di panino comprato da un venditore ambulante.

La Procura ha disposto per martedì l'autopsia sui corpi delle due vittime. Per D'Acunto è stata disposta anche la riesumazione del cadavere, che avverrà martedì mattina, perché per la donna sono stati già svolti i funerali. È stato il fratello ieri a presentare un esposto in Procura dopo avere scoperto che anche la donna aveva mangiato quel panino. Nel caso dei due decessi saranno, quindi, accertate eventuali responsabilità mediche perché i due si erano recati in strutture sanitarie della costa appena avvertiti i primi sintomi. L'iscrizione sul registro degli indagati dei due medici è un atto dovuto proprio in vista dell'autopsia. La famiglia di Di Sarno vuole accertare le cause della morte anche perché – secondo il loro racconto – l'uomo ha spiegato più volte ai medici di non sentirsi bene. Intanto, la Procura ha iscritto sul registro degli indagati il venditore ambulante di Diamante e i legali rappresentanti delle ditte che producono i prodotti venduti. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di omicidio colposo, commercio di sostanze alimentari nocive e lesioni.