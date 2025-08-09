Piemonte, scatta l'allarme per la presenza di un orso nel parco della Valgrade

09 agosto 2025 a

Un orso si aggira per il parco nazionale della Valgrande e semina il panico tra chi si trova a vivere quelle aree verdi piemontesi in queste ore. Due escursionisti, padre e figlio di nazionalità tedesca, si sono rivolti al 112 riferendo di essere impauriti dalla presenza del mammifero che si muove vicino alla tenda nella quale hanno trascorso la notte. I due si trovano nella zona di Vald. Si sta ora valutando come intervenire.