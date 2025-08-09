Padova, violenza di gruppo su una 19enne: arrestati tre nordafricani

09 agosto 2025 a

Sono stati rintracciati e arrestati dalla Squadra Mobile della Questura di Padova i tre giovani nordafricani indagati in concorso per minacce, rapina e violenza sessuale di gruppo dopo che, lo scorso 8 luglio, hanno prima minacciato con un coltello e poi stuprato una ragazza 19enne. Perso l'ultimo treno disponibile e senza un posto in cui pernottare, la giovane, di origini marocchine, si era rifugiata insieme al fidanzato, un 22enne algerino, in uno stabile abbandonato dell’ex aeroporto “Gino Allegri”. Nel cuore della notte, però, la coppia era stata svegliata dai tre aggressori che, con un'arma da taglio in mano, avevano costretto il ragazzo ad allontanarsi. Rimasti soli con la giovane, le avevano prima sottratto il cellulare e 25 euro e poi l'avevano trascinata in un altro edificio.

A quel punto, due dei nordafricani l'avevano violentata e il terzo faceva da palo. Promettendo di non chiamare la polizia, la ragazza aveva riavuto indietro il telefono dai suoi rapitori e si era accorta subito di aver ricevuto molte chiamate del compagno, che nel frattempo era riuscito a contattare le forze dell'ordine così come avevano già fatto alcuni residenti che avevano sentito le urla. Giunti sul posto, gli agenti hanno iniziato le indagini raccogliendo le testimonianze della vittima e rintracciando i tre. Il primo, arrestato il 24 luglio, è un giovane tunisino di 21 anni, già noto alla Squadra Mobile di Padova, che doveva espiare una condanna 2 anni, 7 mesi e 8 giorni per rapina. Scarcerato il 6 febbraio 2025, con provvedimento del questore della provincia di Padova è stato collocato presso il Cpr di Gradisca d'Isonzo (Go), in quanto irregolare. Qui, tra il 9 e il 10 marzo 2025, insieme ad altre persone, aveva preso parte a una rivolta che ha provocato danni alla struttura, venendo indagato in stato di libertà.

Il 14 marzo 2025 è poi scappato dal Cpr rendendosi irreperibile. Il 21enne era noto per numerose rapine, spesso violente, anche a danni di minori. Il secondo, sottoposto a fermo il 1° agosto, è un giovane tunisino di 21 anni, con un precedente di polizia per ricettazione, richiedente protezione internazionale, ospite di una struttura (una cooperativa sociale di Padova), dalla quale si era reso irreperibile nel dicembre 2024. Gravemente indiziato per minacce, rapina in concorso e violenza sessuale di gruppo, è ora nel carcere 'Due Palazzi' di Padova. Il terzo, sottoposto a fermo è un giovane tunisino di 19 anni, con precedenti per rapina e lesioni, richiedente protezione internazionale, ospite di una cooperativa sociale di Padova dove saltuariamente alloggiava. Sottoposto a fermo il 6 agosto, anche lui è stato portato nel carcere di Padova dopo la convalida da parte del gip.