Meteo, Sottocorona: "Lo avevamo dimenticato". Sorpresa d'agosto, chi irrompe nell'estate

Previsioni meteo di domenica 3 agosto, Paolo Sottocorona su La7 spiega che abbiamo un "miglioramento al nord molto deciso e abbastanza rapido", anche se resiste sulla Romagna qualche fenomeno intenso così come "sul versante Adriatico, Marche, Abruzzo, poi in parte il Molise, ma qualcosa passa anche al di là dell'Appennino a sfiorare l'Umbria, l'Alto Lazio, sicuramente qualche fenomeno. Sulle altre zone, qualche nuvola ma la situazione è decisamente più tranquilla", spiega l'esperto.

Lunedì 4 agosto "resta qualche debole pioggia sul versante Adriatico", ma "non è un assolutamente maltempo". Martedì 5 agosto "scompare tutto", annuncia Sottocorona. Le mappe mostrano un'Italia sgombera dalle nubi e in una giornata di estate piena, caratterizzata "dall'anticiclone delle Azzorre che era stato dimenticato" per la persistenza di quello africano. Questo fenomeno porta un "tempo discreto, non troppo caldo e non troppo perturbato" e l'inizio di settimana vedrà l'anticiclone delle Azzorre in pienezza. Sul fronte delle temperature i valori tenderanno a salire nel corso della settimana, senza strappi.