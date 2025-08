Meteo, Giuliacci: "La verità sul caldo". Quando inizia la prima ondata di agosto

01 agosto 2025 a

a

a

Torna il caldo vero, quello intenso che vede il termometro superare quota 34 gradi. Ma quando arriverà l'ondata? Dove si verificherà? Le previsioni meteo di sabato 2 agosto e dei giorni a venire di Mario Giuliacci rispondono a queste domande. Ebbene, l'ondata di caldo "inizierà il venerdì 8 agosto quando si prevede che i 34 gradi verranno superati su circa il 50% del territorio italiano. Questo non significa che da qui all'8 agosto non vi siano alcune regioni in cui già nelle prossime giornate verranno superati i 34 gradi, ma non tale da poter dire che è un'ondata di caldo esteso", spiega il colonnello in un video sul canale Youtube MeteoGiuliacci . Le zone dove il caldo si sentirà subito sono Sicilia interna orientale e la Puglia garganica.

Altro stravolgimento del tempo in vista. Sottocorona: quanto dura il maltempo intenso

"Ci saranno anche zone più fresche, nel senso che qui l'ondata di caldo non attecchirà", spiega Giuliacci. Parliamo di Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Marche, Abruzzo e Molise. Insomma, il 50 per cento di Penisola non interessato all'ondata. Detto questi, l'esperto chiarisce: temperature estreme fino a 40 gradi? No, da qui al 10 agosto sembra escluso. Ma Giuliacci mette in guardia: "Senz'altro inizierà il chiasso mediatico", afferma puntando il dito su chi ha parlato di "50 gradi" in Italia: "Ma su, la serietà professionale dov'è?".