Meteo, come cambia il tempo. Sottocorona e il dato "insolito" sulle temperature

Cambia ancora lo scenario del tempo in questa estate 2025. Paolo Sottocorona presenta le sue previsioni meteo di giovedì 31 luglio e dei primi giorni di agosto e non mancano sorprese. Oggi situazione tranquilla: sulle zone alpine l'attività delle nuvole pomeridiane è ridotta al minimo, fra Liguria di Levante e Alta Toscana, l'Appennino centro-meridionale, sulle zone interne della Campania è atteso qualche fenomeno "ma è una zona molto ristretta". Per il resto prevale il cielo sereno poco nuvoloso.

Venerdì primo agosto "comincia a cambiare qualcosa", osserva Sottocorona, soprattutto nella parte nordorientale "con fenomeni più intensi, ma ci sono anche sulla parte occidentale, piogge e qualche temporale. Al centro c'è qualche nuvola", spiega il meteorologo. Sabato 2 agosto la situazione entra nel vivo perché " cambiamento c'è, si attenuano un po' quei fenomeni sulla parte occidentale del nord, ma fra Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia e Giulia siamo con una zona estesa di fenomeni molto intensi, un maltempo molto presente", avverte Sottocorona.

Fenomeni più deboli arrivano a interessare anche parte del centro, soprattutto il versante adriatico. "Tenete conto che questo maltempo poi scenderà verso sud-sud-est, quindi toccherà più l'Adriatico che il Tirreno", è la previsione di Sottocorona. Sul fronte delle temperature la tendenza nelle prossime 24 ore di un leggero aumento. "Risalgono, ma molto lentamente - spiega il meteorologo - cosa che è diventata insolita, e che una volta sarebbe stata normale".