Famiglia di ebrei aggredita, aperta un'inchiesta: "Odio razziale"

29 luglio 2025 a

a

a

La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sulla vicenda della famiglia ebrea aggredita in un'area di sosta dell'autostrada Milano Laghi. Il reato ipotizzato è percosse aggravate dall'odio razziale. L'episodio è avvenuto domenica sera all'Autogrill di Lainate, venti chilometri a nord di Milano. La vittima, un turista francese di 52 anni che viaggiava con il figlio di sei, ha filmato con il cellulare alcuni momenti dell'aggressione. La violenza, da parte di una decina di persone, è scattata quando hanno visto che padre e bimbo indossavano la kippah.

«Palestina libera», «Qui non è Gaza, qui siamo in Italia», «Assassini», «Andate all’inferno prima o poi», sono state queste le grida del gruppo. Il video dura poco di più un minuto. Gli aggressori hanno cercato di far cancellare le immagini, ma al rifiuto la vittima è stata aggredita nuovamente con calci e pugni. Il 52enne la sera stessa ha sporto denuncia alla polizia Stradale. Una risposta concreta arriverà nei prossimi giorni, quando gli inquirenti approfondiranno le immagini girate dalla vittima.