Torino, chiusa l'inchiesta Rear: indagati il deputato Pd Laus, un assessore e la presidente del consiglio comunale

La procura di Torino ha chiuso inchiesta che ruota intorno alla Rear, società cooperativa di Grugliasco che si occupa di vigilanza e sicurezza e oggi è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai soggetti coinvolti, tra cui il parlamentare del Pd, Mauro Laus, l'assessore comunale ai Grandi eventi, Mimmo Carretta, e la presidente del Consiglio comunale del capoluogo Piemonte, Maria Grazia Grippo.

L'indagine è stata aperta nel 2023 e abbraccia un periodo che va dal 2020 al 2021. Le accuse ipotizzate - riporta La Stampa - sono, a vario titolo, l’infedeltà patrimoniale e malversazione di erogazioni pubbliche. La vicenda prese il via dagli accertamenti della Guardia di finanza su bilanci ed estratti conti della Rear. Per la procura, i fondi statali incassati per i servizi che la cooperativa doveva offrire, sarebbero stati in parte utilizzati per interessi privati.

"Si tratta di un atto che attendevamo da tempo, fin da quando abbiamo appreso dell'avvio delle indagini da parte della Procura della Repubblica nei confronti dell'onorevole Laus - commenta l'avvocato Maurizio Riverditi, legale del parlamentare dem - già allora, il mio assistito aveva manifestato piena disponibilità a rendere dichiarazioni ai magistrati, con l'intento di chiarire ogni aspetto della propria condotta, nella convinzione che ogni dubbio sulla correttezza delle sue determinazioni potesse essere rapidamente fugato".