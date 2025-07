Milano, Sala incontra il Pd: sindaco al bivio. Domani il Consiglio comunale

20 luglio 2025 a

Sala al bivio tra dimissioni e rilancio, mentre tra gli indagati finisce anche l'ex vice sindaca De Cesaris. Oggi pomeriggio (attorno alle 18.30) il sindaco di Milano Beppe Sala, a quanto si apprende, ha incontrato i vertici cittadini del Pd. Domani si terrà il Consiglio Comunale di Milano nel corso del quale Sala sarà chiamato ufficialmente a comunicare se intende proseguire con il mandato o rinunciare alla carica di primo cittadino. Il primo cittadino è atteso a Palazzo Marino per riferire sull'indagine che lo vede coinvolto come indagato. I dubbi sono tanti per il sindaco e tra questi c'è anche quello di una possibile dimissione. Tra i temi centrali c'è quello dello stadio San Siro e la trattativa con Inter e Milan.

Intanto l' ex vice sindaca di Milano, Ada Lucia De Cesaris, sarebbe indagata dalla Procura di Milano nelle inchieste sull'urbanistica. La De Cesaris, con delega all'Urbanistica dal 2011 al 2015 con Giuliano Pisapia, sarebbe accusata di tentata concussione. Nell'informativa del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, c'e' un corposo capitolo dedicato all'ex assessora e vicesindaca Ada Lucia De Cesaris. "Riguardo la figura dell'Assessore Giancarlo Tancredi e delle commistioni tra la parte politico-amministrativa del Comune di Milano e il mondo dell'imprenditoria del settore immobiliare, sono di interesse investigativo anche i messaggi che lo stesso intrattiene con l'avvocata Ada Lucia De Cesaris - si legge nel documento - rilevati all'interno del cellulare sequestrato a quest'ultima in data 7 novembre 2024, dai quali emerge una costante ingerenza da parte di De Cesaris nelle vicende interne all'Amministrazione comunale, persino nelle fasi decisionali che sono prerogativa della parte politica".