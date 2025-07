Rivoluzione in aeroporto, non serve più esibire il documento d'identità

10 luglio 2025 a

Non è più obbligatorio esibire un documento di identità prima di prendere in Italia un volo nazionale ed europeo. La novità, sottolinea l'Enac è già operativa. "Gli aeroporti sono luoghi protetti ed è venuto il momento di equiparare i viaggi in aereo a quelli in treno", ha sottolineato Pierluigi Di Palma, presidente dell'Enac, al Corriere della sera confermando la novità anticipata dal quotidiano. "Ai fini dei controlli non cambia nulla: chi arriva al gate dovrà passare ai metal detector", spiega Di Palma.

Quindi da oggi basterà solo la carta d'imbarco? "È così. Ma chiaramente si potrà essere fermati e controllati dalle forze dell'ordine e lì bisognerà mostrare un documento d'identità". "Intanto chiariamo una cosa: passaporti o carte d'identità non dovranno essere lasciati a casa. Se al momento del controllo a sorpresa il viaggiatore non ce l'ha non si imbarca", spiega il presidente dell'Enac. Perché questa decisione? "C'è molta perdita di tempo a livello burocratico. Togliendo l'obbligo ci si imbarca anche più velocemente. E questo avviene all'interno di un sistema iper sicuro come quello del trasporto aereo", spiega Di Palma.

