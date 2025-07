Villa Pamphili: Francis Kaufmann arriverà venerdi mattina a Ciampino

09 luglio 2025 a

Arrivera' venerdi' 11 luglio all'aeroporto di Ciampino, a Roma, per essere trasferito in carcere Francis Kaufmann, l'uomo accusato di aver ucciso la piccola Andromeda trovata cadavere, a Villa Pamphili, polmone verde della Capitale, a pochi passi da sua mamma, Anastasia Trofimova, anche lei trovata senza vita. Al 46enne americano verra' notificata, dai poliziotti dello Sco e dai colleghi della Squadra Mobile, l'ordinanza di arresto ed entro 5 giorni il gip fissera' l'interrogatorio di garanzia. Per accertare la paternita' della bambina uccisa, nell'ambito dell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto di Roma Giuseppe Cascini e dal pm Antonio Verdi, verra' prelevato il Dna di Kaufmann. Si attendono intanto i risultati degli esami istologici sul corpo di Anastasia disposti dai pm in seguito all'autopsia eseguita per chiarire le cause del decesso.