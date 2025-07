Castel Gandolfo, Zelensky da Leone XIV. Oggi la prima messa "per la custodia della creazione"

Francesco Capozza 09 luglio 2025 a

Questa mattina, a Castel Gandolfo, Papa Leone XIV celebra la prima “Messa per la custodia della creazione”. L’evento, in forma privata, si tiene presso il Borgo Laudato Sì, il complesso dedicato all’ecologia integrale voluto dal predecessore Francesco, ispirato all’omonima enciclica del 2015. Tra i pochi ospiti presenti alla celebrazione officiata dal Pontefice, vi sarà anche il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky accompagnato dalla sua delegazione. La Santa Sede non ha comunicato se, a margine della celebrazione liturgica, si svolgeranno colloqui tra Leone XIV e Zelensky, ma è plausibile che la concomitante presenza a Castel Gandolfo del Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin sia indicativa di una visita in forma semi-ufficiale.

Leone XIV a Castel Gandolfo, Viva: "Averlo qui è una gioia immensa"

La nuova liturgia, attuata per la prima volta questa mattina e da molti definita “green”, prevede un formulario specifico di orazioni, pensato per ringraziare Dio per il dono della creazione e invocare una rinnovata responsabilità verso l’ambiente. Con la decisione di celebrare personalmente questa prima messa, Papa Leone ribadisce il proprio impegno nel promuovere un rapporto armonico tra uomo e natura, proseguendo nel solco tracciato da Papa Francesco, che nel Borgo Laudato Sì ha voluto un laboratorio permanente di economia circolare, sostenibilità ambientale ed ecologia integrale. L’iniziativa segna anche l’inizio della fase estiva più tranquilla per il Pontefice, ma non mancano momenti significativi nella sua agenda, a cominciare proprio da questa nuova messa simbolica.