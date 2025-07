Orio al Serio, il testimone: "È corso in pista e poi...". Il dramma davanti ai passeggeri

08 luglio 2025 a

“Ho visto un ragazzo scappare dagli steward. All’inizio si è buttato contro il motore di destra dell’aereo, per poi fare il giro e buttarsi, oppure essere risucchiato, dall’altro motore. Un gesto volontario? Non saprei valutarlo". Un giovane testimone racconta così quanto visto all'aeroporto di Orio al Serio, vicino Bergamo, dove un 35enne, Andrea Russo, questa mattina si è presumibilmente suicidato venendo risucchiato dal motore di un aereo in partenza. Il testimone le cui parole sono state raccolte da Bergamonews era sulla scaletta per salire a bordo di un aereo poco distante da quello della tragedia. Giunto all'aeroporto a bordo della sua auto, una Fiat 500 rossa, Russo si era fatto subito notare arrivando contromano. Inseguito da personale sul posto, si è diretto di corsa nel settore arrivi dove è riuscito ad aprire una porta aprendosi la strada verso la pista di decollo.

Aeroporto di Bergamo, entra in pista e muore risucchiato dal motore di un velivolo

Volotea conferma "con rammarico che uno dei suoi aeromobili, un Airbus A319, volo numero V7-3511 da Milano-Bergamo (BGY) alle Asturie (OVD), è stato coinvolto in un incidente all'aeroporto di Milano- Bergamo stamattina, alle 10:35 ora locale (8:35 UTC). Secondo quanto riportato dalle Autorità competenti, un uomo è riuscito ad introdursi sul piazzale degli aeromobili, raggiungendo poi la via di rullaggio. Qui si è avvicinato all'aereo, fermo e a motori accesi, perdendo la vita. Le cause del suo gesto risultano ancora sconosciute. Questa persona non era a bordo del volo e non ha alcun legame con la compagnia". Il vettore è in contatto con l'aeroporto e con le autorità competenti e "sta collaborando attivamente per contribuire a fare piena luce su quanto accaduto". Oltre agli steward, l'uomo sarebbe stato inseguito a breve distanza anche da personale di Polizia di Frontiera ma, tra la folla, non è stato possibile fermarlo sino a quando non si è lanciato verso il motore.