Orio al Serio, il giallo della sicurezza e la corsa fatale verso l'aereo: cosa sappiamo

Un drammatico episodio si è verificato questa mattina all’aeroporto di Orio al Serio, nel Bergamasco. Intorno alle 10, un uomo di 35 anni, cittadino italiano residente in zona, ha perso la vita dopo essersi avvicinato a un velivolo in fase di pre-decollo, venendo risucchiato da uno dei motori.

Secondo quanto emerge dalle prime indagini, coordinate dalla Squadra mobile di Bergamo e dalla Polizia di frontiera, si tratterebbe di un gesto volontario. L’uomo, che non risultava tra i passeggeri né tra il personale aeroportuale, sarebbe entrato in pista eludendo i controlli di sicurezza e dirigendosi intenzionalmente verso il mezzo in movimento. Gli agenti presenti sul piazzale hanno tentato inutilmente di fermarlo prima del tragico epilogo.

Sul posto sono intervenuti anche gli specialisti della polizia scientifica per i rilievi del caso. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire i dettagli della vicenda e ricostruire il percorso che ha consentito al 35enne di superare le barriere di sicurezza e raggiungere la zona operativa dello scalo.

A seguito dell’incidente, Sacbo — la società che gestisce lo scalo di Milano Bergamo — ha sospeso temporaneamente le attività di volo, bloccando il traffico dalle 10:20 alle 12:00 per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti investigativi. Alle 12, i voli sono ripresi regolarmente.

Gli inquirenti proseguono gli approfondimenti per comprendere le motivazioni alla base del gesto, che al momento viene ricondotto all’ipotesi di suicidio.