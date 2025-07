Garlasco, l'avvocato di Stasi e il punto chiave dell'incidente probatorio: “Non è la spazzatura ma…”

05 luglio 2025 a

L’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, è intervenuto nel corso dello Speciale Garlasco, andato in onda sul Canale 122 – Fatti di Nera, per commentare gli sviluppi legati all’incidente probatorio disposto nell’ambito della riapertura delle indagini. "Per quanto riguarda l’incidente probatorio – ha esordito – io ho sempre sostenuto che si tratta di una fase che, pur rientrando nella prassi tradizionale, presenta alcuni elementi di particolare interesse. Ritengo che il vero fulcro di questo incidente probatorio non sia rappresentato dalla cosiddetta ‘spazzatura’, ma dalla presenza, dalla comparabilità e dalla tracciabilità dell’eventuale DNA rinvenuto sulle dita di Chiara".

"È vero – ha precisato De Rensis – che quel DNA potrebbe essere arrivato sulle dita attraverso vari passaggi. Le mosche, le tastiere dei computer, il contatto col pavimento... Tuttavia, resta un dato inquietante. Del fidanzato con cui Chiara ha trascorso l’ultima sera, del fidanzato di cui ha toccato ripetutamente la tastiera del computer proprio quella sera, sul corpo della povera Chiara non c’è alcuna traccia. Questo ci impone di guardare con estrema attenzione agli esiti della ricerca sul DNA". De Rensis ha infine richiamato l’attenzione sul profilo di chi sta guidando l’indagine: "Tutti conosciamo i meccanismi che portano alla riapertura di un’inchiesta. Ma non siamo di fronte a un giovane procuratore in cerca di visibilità o spinto da entusiasmo personale. Qui parliamo di uno dei migliori procuratori della Repubblica Italiana, membro del CSM, con esperienza nella DDA, protagonista di inchieste complesse e di enorme portata. Perché mai dovrebbe esporsi in un caso simile, se non disponesse di argomentazioni serie, fondate e rilevanti?"