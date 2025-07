Caso Garlasco, il consulente della famiglia Poggi: “Mancano elementi per valutare il DNA delle unghie”

04 luglio 2025 a

Sul caso Garlasco torna al centro dell’attenzione l’analisi dei reperti genetici rinvenuti sulle unghie di Chiara Poggi. All’uscita dalla questura di Milano, Marzio Capra, ex ufficiale del Ris e consulente della famiglia Poggi, ha dichiarato che, secondo quanto emerso, il perito incaricato non avrebbe avuto a disposizione tutti gli elementi necessari per una valutazione completa e attendibile del DNA trovato.

“Il perito ha verificato che in tutti gli atti a disposizione mancano alcuni elementi per poter esprimere una valutazione completa e attendibile”, ha spiegato Capra. La questione ruota intorno al materiale genetico attribuito dalla procura di Pavia ad Andrea Sempio, nuovo indagato nella vicenda. Tuttavia, il materiale biologico risulta essere stato già totalmente utilizzato durante la perizia affidata, nell’ambito dell’appello bis contro Alberto Stasi, al genetista Francesco De Stefano. Quest’ultimo aveva già stabilito che i due profili genetici individuati sui margini ungueali della vittima non fossero sufficientemente chiari e quindi inutilizzabili ai fini probatori.

Capra ha poi precisato: “Io la valutazione completa e attendibile ritengo di averla fatta, perché ho partecipato a tutte le operazioni. Chi non l’ha fatto, si troverà una documentazione molto scarsa”. Il consulente ha quindi confermato le sue precedenti valutazioni sul caso, ribadendo la difficoltà, per chi si approccia oggi al materiale residuo, di trarre conclusioni definitive.

Il caso Garlasco, a distanza di anni, continua dunque a far discutere, con nuove indagini che si scontrano con i limiti dei reperti disponibili e con il peso delle perizie già svolte nel passato.