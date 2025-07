Alberto Stasi rischia la semilibertà per l'intervista a Le Iene: giudici in camera di consiglio

01 luglio 2025 a

I giudici della Cassazione decidono sul ricorso sulla semilibertà di Alberto Stasi, che sta scontando 16 anni di carcere per l'omicidio di Chiara Poggi. La Procura Generale di Milano lamenta 'vizi di legittimità' nell'ordinanza con cui, lo scorso 11 aprile, gli e' stato concesso il regime più favorevole.

Nel ricorso si fa riferimento in particolare a un'intervista di Stasi andata in onda il 30 marzo scorso nel programma tv 'Le Iene'. La Procura Generale chiede di annullare il provvedimento con rinvio ai giudici milanesi della Sorveglianza per una nuova valutazione sottolineando anche che sarebbe mancata un'autorizzazione specifica a rilasciare l'intervista durante un permesso premio concesso solo per un ricongiungimento familiare.

La difesa di Stasi ritiene che il ricorso sia "inammissibile" e che fosse noto a chi di dovere che, durante il permesso, Stasi avrebbe dedicato del tempo all'intervista. La decisione verosimilmente dovrebbe arrivare tra stasera e domani.