Napoli, "fuga di gas vicino via Foria": un morto e quattro feriti

Un morto e quattro feriti: è questo il bilancio della violenta esplosione che ha scosso oggi via Peppino De Filippo, a due passi da via Foria, nel cuore di Napoli. A causarla, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stata una fuga di gas da alcune bombole posizionate all'interno di un deposito di un ristorante. La vittima, di 57 anni, si trovava proprio in quell'ambiente. La deflagrazione è stata fortissima. Una donna è stata recuperata dalle macerie ed è stata portata via in ambulanza all'ospedale Pellegrini; altre tre persone hanno invece ricevuto medicazioni sul posto per le lievi ferite riportate. A distanza di tre ore dalla tragedia, il corpo dell'uomo di cui non si avevano tracce è stato individuato. Si tratterebbe di un 57enne napoletano.