Omicidio Pierina Paganelli, l'investigatore Denti scagiona Louis Dassilva: “Non è lui il killer”

24 giugno 2025 a

“Ritengo che Louis Dassilva non sia il responsabile dell'omicidio di Pierina Paganelli per un semplice motivo: il denominatore comune della vicenda è Manuela Bianchi”. E’ questa la convinzione dell’investigatore privato Ezio Denti, intervenuto nella trasmissione Incidente Probatorio in onda su Canale 122-Fatti di Nera, per commentare il caso di omicidio di Pierina Paganelli, la donna trovata morta nell’ottobre del 2023 nel garage del condominio doveva viveva a Rimini.

“La mano che ha colpito la povera Pierina sembra essere una mano maschile, dunque escludendo le due donne, restano Louis Dassilva e Loris Bianchi. Qual è il motivo per cui Dassilva avrebbe dovuto uccidere Pierina? Ho contezza che non sia un delitto passionale. Dassilva non era innamorato di Manuela Bianchi, in 30 minuti di colloquio durante un incontro rispondeva alla donna che non la amasse e che non avrebbe lasciato la moglie per lei”, ha proseguito l’investigatore. “Si sta tenendo un uomo in carcere senza elementi certi ed essenziali - sottolinea Denti -. Sono stupito da quello che in questo momento è il pensiero del pm. Manuela Bianchi per due anni ha raccontato tante bugie, io non la prenderei in considerazione, i suoi interrogatori non hanno un senso”.