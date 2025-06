Roma, alla manifestazione contro il riarmo strappata una bandiera ucraina dai fascisti rossi

22 giugno 2025 a

a

a

Episodio choc alla manifestazione per la pace e contro il riarmo andata in scena ieri a Roma. A riferire quanto successo è lo streamer Ivan Grieco, che ha postato il video della scena: “Il gruppo Universitario di estrema sinistra ‘Cambiare Rotta’, ci ha impedito di partecipare alla Manifestazione per la Pace a Roma in Piazza Vittorio. Eravamo presenti con una bandiera della Palestina e una dell'Ucraina attaccate, in solidarietà di due popoli martoriati e invasi ingiustamente. Il risultato? Ci hanno strappato la bandiera Ucraina e minacciato. Questa la chiamiamo democrazia? Questa è pace?”.

Il Pride dell'odio: leader a testa in giù, bandiere palestinesi e Pd in prima fila

Questo il “dialogo” che si sente dal video: “Non si può stare con le bandiere dell’Ucraina”, “Perché non si può stare?”, “Perché è quello che abbiamo deciso nel Comitato dei rappresentanti”, “Questa è una manifestazione pubblica, però”, “Sì, è una manifestazione pubblica. Gradiremmo che non ci fosse la bandiere ucraina, per favore, cortesemente”, “Sennò, che succede?”, “Sennò, che succede? Che non lo gradiamo”, “Continua a non gradirlo, allora. Io continuo a manifestare”. A questo punto si intravede una donna strappare la bandiera ucraina dall’asta e gli animi si scaldano. “Guardate qua, guardate la democrazia. Guardate la democrazia. Oh! Stai buono con ste mani”, le parole del ragazzo a cui è stata strappata la bandiera e che viene circondato dagli estremisti rossi, che alzano i toni dello scontro. “Mi ridate la bandiera?”, “Abbasta le mani, abbassa!”, “Innanzitutto abbassa le mani”, “Sennò che fai?”. Poi la denuncia finale e l’attacco: “Mi hanno strappato la bandiera! Qual è il problema della bandiera ucraina? Siete dei fascisti! Fascista! Sei un fascista! Fascista! Fascisti! Io sono venuto qui per solidarizzare con i popoli invasi. Ucraina e Palestina. Perché non posso?”. “Perché sono fascisti gli ucraini”, risponde uno. “Ah, in Ucraina sono fascisti, in Russia sono fascisti. La Wagner chi è?”, la chiusura del video. La solista sinistra rossa fascista.