Papa Leone XIV al Tg1: "No all'uso delle armi. Cercare il dialogo con la diplomazia"

Il Medio Oriente e l'Ucraina sono in fiamme e Papa Leone XIV, intervistato al Tg1 al termine della sua visita a sorpresa al Centro della Radio Vaticana a Santa Maria di Galeria, si è detto fortemente preoccupato per gli sviluppi dei due conflitti che stanno ridisegnando la geografia mondiale. "Giorno e notte cerco di seguire quello che sta succedendo in tante parti del mondo. Si parla soprattutto del Medio Oriente oggi, però non è soltanto lì. Come ho detto ieri nell'udienza, vorrei rinnovare questo appello per la pace. Cercare a tutti i costi di evitare l'uso delle armi e cercare attraverso gli strumenti diplomatici il dialogo. Ci mettiamo insieme a cercare soluzioni. Ci sono tanti innocenti che stanno morendo e bisogna promuovere la pace sempre", ha dichiarato Robert Francis Prevost, che fin dalla sua elezione si è speso per ribadire la disponibilità della Chiesa a mediare.

La visita di Papa Leone XIV al centro della Radio Vaticana a Santa Maria di Galeria, "è stata una bella opportunità per uscire un po' dalla città: oggi è festa in Vaticano, per la solennità del Corpus Domini. Solennità che poi domenica celebreremo a San Giovanni in Laterano, a Santa Maria Maggiore con la processione; e abbiamo approfittato per venire qui. Io non conoscevo questo centro, le antenne di Radio Vaticana, c'è una presenza già dai tempi di Papa Pio XII e poi con, Papa Francesco, il Vaticano ha cominciato un progetto che, se tutto va bene, sarà veramente un contributo ecologicamente parlando e anche per il bene di tutta la zona dell'Italia e del Vaticano per la questione di un progetto fotovoltaico", ha spiegato il Pontefice.

Non è mancato un approfondimento sul cambiamento climatico e sul pianeta che ci ospita. La trasformazione del Vaticano nel primo Stato totalmente green al mondo "è di certo nel progetto: bisogna finire l'accordo con lo Stato italiano, però è veramente una bellissima opportunità. E penso che questo impegno, da parte della Chiesa offra al mondo un esempio che è molto importante. Tutti conosciamo gli effetti del cambiamento climatico - conclude Leone - e bisogna veramente aver cura di tutto il mondo, di tutto il creato. Come Papa Francesco ci ha insegnato con tanta chiarezza", ha scandito Leone XIV, ricordando i successi del suo predecessore.