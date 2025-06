Incidente in ambulanza a Salerno. Ugl: “Più sicurezza per chi lavora nell'emergenza”

11 giugno 2025 a

Un violento incidente si è verificato a Salerno, coinvolgendo un’autovettura e un’ambulanza diretta in ospedale. Il bilancio è pesante: tre persone ferite, tra cui l’autista del mezzo di soccorso, il paziente a bordo e il conducente dell’auto. Il drammatico episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza degli operatori sanitari in servizio sulle ambulanze, troppo spesso esposti a rischi elevati, turni massacranti e mezzi obsoleti.

A intervenire con forza è il segretario nazionale della UGL Salute, Gianluca Giuliano, che in una nota dichiara: “La sicurezza degli operatori dell’emergenza-urgenza deve essere una priorità. Troppi mezzi in circolazione sono ormai inadeguati e troppi lavoratori affrontano turni al limite dell’umano. L’incolumità sul lavoro è una battaglia che la nostra organizzazione porta avanti ogni giorno”. UGL rinnova anche il proprio impegno per il riconoscimento giuridico e normativo dei professionisti dell’emergenza sanitaria, figure chiave del sistema salute italiano.