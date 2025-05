Sanità Lazio, Giuliano (UGL): “Ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno abbandonato al suo destino. A chi giova lo smantellamento?”

15 maggio 2025 a

“Quello che sta accadendo al Presidio Ospedaliero Riuniti di Anzio e Nettuno non ha nulla a che vedere con un progetto di razionalizzazione e programmazione. Siamo di fronte solo allo smantellamento costante di una struttura, al servizio di un territorio molto ampio, che inesorabilmente sta andando verso la chiusura ormai abbandonata al suo destino” denuncia in una nota Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute. “Siamo prossimi alla stagione estiva quando la richiesta di assistenza, per l’arrivo di migliaia di villeggianti, verrà moltiplicata. Nonostante ciò, il rischio è che a breve il Riuniti possa subire un declassamento da DEA di I° livello a presidio ospedaliero di base. Se dovesse accadere non sarebbero più garantiti quei servizi essenziali come, ad esempio, la gestione delle emergenze. Stupisce l’inerzia della Regione Lazio di fronte ad un depauperamento di una struttura storica, radicata sul territorio, quasi che la si voglia accompagnare inesorabilmente verso la chiusura. A chi giova questa situazione? Lo chiediamo al Presidente Francesco Rocca, ai vertici della ASL Roma 6 e alla politica locale. Perché si è arrivati a questo punto? Serve aprire al più presto un tavolo di confronto, coinvolgendo anche le parti sociali, per salvare il Presidio Ospedaliero Riuniti di Anzio e Nettuno e restituire ai cittadini una struttura in grado di far fronte alle loro lecite richiesti di assistenza e cura” conclude il sindacalista.