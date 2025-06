Meteo, Sottocorona: "Calo deciso delle temperature". Quanto dura il caldo

08 giugno 2025 a

Continua l'alta pressione sull'Italia: temperature estive e cieli sereni. Ma quanto durerà? Nelle sue previsioni meteo di domenica 8 giugno e dei giorni seguenti Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, spiega che la tendenza è consolidata ma ci sono gli indicatori di un cambiamento. Per oggi migliora ulteriormente "sulle zone di Nord Ovest, dove scompaiono anche quelle deboli piogge o pioviggini, che invece sono presenti sulla parte centro-orientale del nord, sul Veneto e sul Friuli Venezia Giulia, dove è indicata anche una zona di precipitazioni piuttosto consistenti", osserva Sottocorona. Attenzione all'Abruzzo, dove non sono esclusi fenomeni pomeridiani.

Lunedì 9 giugno sono attese "precipitazioni sull'Abruzzo", deboli piogge sull'Appennino Tosco-Emiliano, pioviggini su Piemonte e Nord-Est. "Qualche pioggia c'è, ma molto poco" spiega Sottocorona. Il tempo di martedì 10 resta su questa linea. La sorpresa arriva dalle temperature. Le minime questa mattina "sono sempre molto alte al sud perché ci sono massime molto alte, quindi le minime vengono trascinate verso l'alto" spiega il meteorologo. Le tendenza nelle prossime 24 ore però riportano "un calo delle temperature piuttosto consistente, quindi almeno 4 gradi in meno, al nord, in Sardegna e in molte zone del Sud". Insomma, "un cambiamento rispetto al binario dei giorni scorsi"..