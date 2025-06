Meteo, "vampata africana" nel weekend: dove e quando farà più caldo

06 giugno 2025 a

La "vampata africana" sarà la regina del weekend anche se, come anticipato dal team di esperti de ilmeteo.it , "non mancheranno rovesci e anche temporali violenti su alcune regioni". Quando? Sia sabato 7 che domenica 8 giugno. "Inutile girarci attorno", scrivono i meteorologi, "siamo alla vigilia di un weekend di stampo pienamente estivo, quasi da luglio e agosto". Tuttavia, va ricordato che "il flusso relativamente più fresco atlantico rimane ancora parzialmente basso di latitudine, tanto da accarezzare le estreme regioni del Nord", spiegano.

Giuliacci: "Weekend di fuoco". Ecco dove si sfioreranno i 40 gradi

Motivo, questo, per cui le giornate di sabato e domenica "saranno caratterizzate da una relativa dicotomia", precisano. Se sulle regioni del Sud, al Centro e sulle due Isole Maggiori, "vivremo un contesto estivo a pieno regime con tanto sole e temperature davvero molto alte per la prima decade di giugno", un discorso diverso va fatto per le regioni settentrionali. "Sulla Valle Padana avremo condizioni di caldo, salvo il passaggio di qualche nube sparsa nelle ore più calde, conseguenza delle note instabili che potranno ancora minacciare l'arco alpino e il distretto prealpino", aggiungono.