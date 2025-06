Corruzione, terremoto in Puglia: chiesto l'arresto di un assessore regionale

05 giugno 2025 a

Scossone giudiziario in Puglia. Politici e imprenditori indagati per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, turbativa e frode di finanziamenti pubblici legati ai Programmi Integrati di Agevolazione (Pia), destinati a supportare gli investimenti delle pmi.

I finanzieri del comando provinciale di Lecce hanno notificato undici richieste di interrogatorio preventivo per l'emissione di misure cautelari. Tra gli indagati l'assessore regionale alle attività produttive, Alessandro delli Noci.