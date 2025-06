Odio social, il prof fa proseliti: i post choc sulla figlia di Meloni e Gaza

Aldo Rosati 03 giugno 2025 a

a

a

L’odio corre sulla rete, della serie imitatori del professore campano che ha preso di mira la figlia della Presidente del Consiglio. Questa volta ci prova un pittore abruzzese - di cui non riportiamo le generalità - che stamattina su Facebook ha scritto: “per gli italiani i 20.000 bambini di Gaza non valgono la figlia della Meloni”. Un messaggio sibillino che contiene un paragone quanto meno scivoloso.

Odio contro Meloni, ChatGPT smentisce il prof: "Non ho scritto io quella roba"

Cambia lo scenario, dal terribile omicidio di Afragola alla crisi umanitaria nella striscia, restano le ingiurie e i paragoni quanto meno offensivi. Lo stesso utente si era avvicinato al tema anche due giorni fa: “in mezzo a tanta sensibilità per la figlia di Giorgia Meloni mando un abbraccio ai bambini di Gaza. A quelli che non ci sono più, a quelli arsi vivi che non ancora muoiono e a quelli che stanno aspettando il loro destino”. Da un anno la sua foto profilo sui social è la bandiera della Palestina, poco dopo l’ossessione per la figlia della Presidente del Consiglio.