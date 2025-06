Meteo, le previsioni di Sottocorona: "Valori alti". Quanto dura il caldo

02 giugno 2025 a

a

a

Giorno di festa per gli italiani lunedì 2 giugno. Ecco le previsioni meteo di Paolo Sottocorona. Una perturbazione si muove verso est ma quanto interesserà l'Italia? "Resta sereno al sud, quasi sereno al centro, al nord qualche fenomeno soprattutto sulle zone alpine, appena consistenti e comunque isolati, molto più frequenti al di là delle Alpi", spiega il meteorologo di La7. Insomma, una perturbazione che al momento "non è abbastanza forte da superare le Alpi". Domani martedì 3 giugno "si mantiene questa situazione di protezione delle Alpi, e in zona alpina e prealpina nel pomeriggio avremo qualche breve precipitazione". Per il resto prevalenza di cielo sereno o poco nuvolosa, ecco qualche ombra di grigio sulla Sardegna.

Mercoledì 4 giugno lo scenario non cambia con "qualche precipitazione sull'alto Piemonte, mentre al di là delle Alpi i fenomeni intensi ci sono. La protezione garantita dalla catena montuosa, dunque, resiste fino a metà settimana. Farà caldo? Le temperature minime sono su valori "abbastanza alti", spiega Sottocorona, e la tendenza nelle prossime 24 ore non riporta variazioni, a eccezione di qualche leggera diminuzione in Sardegna o sulle zone alpine.