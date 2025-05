Meteo Ponte 2 giugno, Sottocorona: "Ondata di caldo", quanto dura

31 maggio 2025 a

Previsioni meteo di sabato 31 maggio e dei giorni a venire, caratterizzati dal ponte del 2 giugno. Paolo Sottocorona al Tg La7 spiega che oggi avremo solo qualche nuvola al sud e al centro, e sulle pianure del nord, nord-est, ma peri resto sole e cieli sgomberi. Dal pomeriggio sulle Alpi centrali occidentali qualche isolata precipitazione. Domenica 1 giugno la situazione è analoga: "Sereno poco nuvoloso al centro e al sud, al nord sempre qualcuno di questi fenomeni che sono molto più estesi al di là dell'Arco Alpino, però al di qua qualcosa entra", spiega Sottocorona.

"Come sarà il ponte del 2 giugno". Meteo: cosa succede nel weekend

Lunedì 2 giugno, Festa della Repubblica, la situazione cui rimane uguale, in realtà qualche nuvola più al nord e al sud, e questi fenomeni sono un pochino più presenti, un pochino più estesi, non dico che peggiori, ma insomma ce n'è un po' di più e continuano a esserci situazioni di mal tempo al di là dell'Arco Alpino. Per quanto riguarda le temperature le minime di questa mattina sono salite un po' rispetto a ieri. Andiamo verso una prima ondata di caldo ma quanto durerà? In base agli ultimi aggiornamenti sabato 31 maggio al nord e al centro le temperature saranno sopra la media di 2-4 gradi., al sud ancora sotto media. Domenica 1 giugno la zona calda si allarga a tutto il sud e la situazione si mantiene per l'inizio della settimana, spiega il meteorologo, ma da giovedì "l'onda di caldo" dovrebbe già diminuire.