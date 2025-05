Napoli, festa scudetto tra rapine, accoltellamenti e aggressioni: almeno 120 feriti

24 maggio 2025 a

Una decina di rapine, diverse aggressioni, veicoli modificati per la festa e abbandonati, 3 feriti per accoltellamenti e un Tiktoker arrestato perché armato di pistola. Nella folle notte dello scudetto a Napoli i carabinieri hanno effettuato controlli su tutto il territorio. Un 47enne di Cercola è stato rapinato dello scooter e ferito con il calcio della pistola in via Sambuco: medicato a Villa Betania, è stato dimesso. Un 28enne di Caserta è stato accoltellato allo zigomo da sconosciuti e medicato all'ospedale Pellegrini, dove un cittadino belga di 27 anni è stato soccorso perché ferito con un'arma da taglio in via Poerio, la prognosi è di 10 giorni. Sui tre casi, indagano i carabinieri. In una auto modificata e abbandonata in piazza Nazionale, sequestrata una pistola scacciacani calibro 38. Durante le operazioni i carabinieri hanno arrestato 2 ragazzi di 17 e 18 anni sorpresi mentre innescavano un grosso petardo artigianale a piazza del Gesù. I ragazzi, perquisiti, sono stati trovati in possesso di altri 6 petardi denominati Kobra per un peso complessivo di 280 grammi.

In manette è finito anche il Tiktoker Michele Napolitano: il 26enne, dopo aver provato a forzare il varco di via Acton, è fuggito ed ha lanciato via una pistola nei giardini di Molosiglio, ingaggiando anche una colluttazione con i carabinieri. L'arma, una revolver con matricola abrasa e carica di 6 proiettili calibro 38 special, è stata recuperata e sequestrata per poi essere sottoposta ad accertamenti balistici. Lui è finito in carcere in attesa della convalida.

In generale, nonostante le precauzioni del Comune partenopeo, non sono mancati atti di vandalismo e danni. Si contano in totale oltre 120 feriti, molti dei quali hanno chiesto soccorso negli "health point" predisposti dalle autorità in previsione del caos dopo la partita contro il Cagliari. Alcuni di questi sono stati trasportati in ospedale: nessuno versa però in gravi condizioni.