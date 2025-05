Stefano Cucchi, la procura chiede di condannare tre carabinieri per falso e depistaggio

23 maggio 2025 a

Condannare a 4 anni e 2 mesi Maurizio Bertolino, all'epoca dei fatti maresciallo alla stazione carabinieri di Tor Sapienza, a 3 anni e 6 mesi il maresciallo Giuseppe Perri e a 4 anni Prospero Fortunato, all'epoca rispettivamente capitano comandante della sezione infortunistica e polizia giudiziaria al nucleo Radiomobile di Roma. Sono le richieste sollecitate oggi dalla procura di Roma nei confronti di tre carabinieri nell'ambito del processo ter per i depistaggi del caso di Stefano Cucchi, il giovane geometra morto dopo l'arresto avvenuto nel 2009.

Le accuse del pm Giovanni Musarò, della procura di Roma, vanno dal depistaggio alla falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. "Abbiamo assistito ad una attività ossessiva di depistaggio andata avanti per 9 anni. Questa attività illecita è poi proseguita in maniera inaudita fino al 2021. Spero che questa sia l'ultima puntata di una saga durata 15 anni", è stato uno dei passaggi del rappresentate della pubblica accusa durante la lunga requisitoria di questa mattina in aula.