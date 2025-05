Papa Leone XIV, la messa solenne per l'intronizzazione: il video dall'elicottero della polizia

18 maggio 2025 a

Con la Messa solenne d’inizio del Ministero petrino che si svolge sul sagrato della basilica di San Pietro prende il via ufficialmente il regno di Papa Leone XIV. In realtà il pontefice entra nel pieno delle sue funzioni nel momento stesso in cui accetta l’elezione, in questo caso dallo scorso 8 maggio, ma la cerimonia di oggi ha un’importanza fondamentale sia sotto l’aspetto liturgico che simbolico. L’odierna funzione rappresenta l’evoluzione storica dell’antico rito dell’incoronazione, quando sul capo del Papa veniva posto il triregno (o tiara) ornato da tre corone, a significare che il successore di Pietro era anche il «Padre dei principi e dei re, Rettore del mondo e Vicario di Cristo in Terra». Ecco le immagini che arrivano in diretta dall'elicottero della polizia di Stato sull'intronizzazione.