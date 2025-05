Garlasco, l'anticipazione di Quarto Grado: "Sempio interrogato martedì"

16 maggio 2025 a

Andrea Sempio verrà interrogato martedì prossimo. La notizia viene diffusa in anteprima da Gianluigi Nuzzi nel corso della puntata di "Quarto Grado" in onda il 16 maggio su Rete4.

Garlasco, i Poggi non hanno dubbi: "Sempio è innocente, l'assassino è Stasi"

"Martedì prossimo Andrea Sempio verrà interrogato in Procura non su richiesta di Sempio ma è arrivata la convocazione da parte della Procura.In genere i magistrati arrivano alla conclusione delle indagini e convocano l'indagato prima di richiedere il rinvio a giudizio. Ma io non credo che l'indagine sia arrivata alla fine"