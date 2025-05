Chiara Petrolini “ai domiciliari perché ha commesso reati irripetibili”. Fa discutere la Cassazione

15 maggio 2025 a

“Chiara Petrolini può rimanere ai domiciliari perché i fatti si sono svolti in presenza di condizioni non più presenti né ripetibili". È la motivazione con cui i giudici della prima sezione penale della Corte di Cassazione hanno confermato gli arresti, presso il proprio domicilio, di Chiara Petrolini, di 22 anni, la giovane di Taversetolo, in provincia di Parma, arrestata con l'accusa di omicidio e soppressione di cadavere dei suoi due figli neonati, sepolti nel giardino nella villa dove viveva con la famiglia a Vignale di Traversetolo.

In attesa dell'udienza preliminare, che si terrà domani pomeriggio davanti al Gup del tribunale di Parma, la Cassazione spiega, nelle 14 pagine di motivazioni della decisione, perché è stata confermata la custodia cautelare in un regime meno afflittivo rispetto a quello del carcere. "La concretezza della possibilità che Petrolini conosca qualcuno che, come avvenuto con Samuel Granelli, padre di entrambi i bambini deceduti e a lei legato per anni, riceva in casa e insieme al quale procrei altri figli per poi ucciderli e sopprimerne il corpo, deve essere saggiata in diretto rapporto alle restrizioni connesse alla detenzione domiciliare che, per quanto consta, non comporta, nella fattispecie, la facoltà di allontanamento, anche temporaneo, dall'abitazione", proseguono poi i magistrati di piazza Cavour a Roma.

Secondo quanto sarebbe emerso dalle indagini, Chiara Petrolini, avrebbe compiuto i due infanticidi avendoli premeditati, tenendo nascoste a tutti, familiari compresi, entrambe le gravidanze, sia quella del primo neonato, trovato cadavere il 9 agosto del 2024 nella villa di famiglia, sepolto nel giardino, e anche dell'altro il cui corpo è affiorato successivamente dopo uno scavo effettuato più in profondità. Domani, il Giudice per l'udienza preliminare stabilirà il rinvio a giudizio della Petrolini. La ventiduenne è difesa dall'avvocato Nicola Tria.