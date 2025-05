Terremoto Napoli, paura ai Campi Flegrei. La doppia scossa: "Sciame sismico importante"

13 maggio 2025 a

Due forti scosse, torna la paura ai Campi Flegrei con il terremoto di martedì 13 maggio avvertito anche a Napoli. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha reso noto che la scossa registrata poco dopo mezzogiorno è di magnitudo 4.4. La scossa è stata rilevata ad una profondità di 3 km. Ed è stata seguita da un altro movimento tellurico di magnitudo 3.5, è avvenuto alle 12.22, sempre a una profondità di 3 km.

La circolazione ferroviaria sulle linee Cumana e Circumflegrea è temporaneamente interrotta per permettere le dovute verifiche statiche dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.4 registrata alle 12.07 nell'area dei Campi Flegrei. Le linee Cumana e Circumflegrea, gestite dalla società regionale Eav, collegano la stazione Montesanto nel centro di Napoli con i comuni di Pozzuoli, Quarto e Bacoli della zona flegrea.

"È in corso uno sciame sismico importante. Ho immediatamente disposto che tutte le pattuglie della polizia locale scendessero in strada. Scosse forti che hanno inevitabilmente spaventato la popolazione", scrive sui social Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli (Napoli), il comune più vicino all'epicentro del sisma di magnitudo 4.4 registrato alle 12:07 di oggi nell'area dei Campi Flegrei. Il primo cittadino invita tutti "alla calma, a rimanere nei luoghi aperti. Sono momenti di grande apprensione". Si è appena riunito, intanto, il Centro operativo comunale. "Per segnalazioni - aggiunge Manzoni - contattate la polizia locale e la protezione civile".