La7, tre giorni di sciopero: scatta la mobilitazione dei giornalisti

Mobilitazione a La7: tre giorni di sciopero nella rete di Urbano Cairo. L’assemblea dei giornalisti dell’emittente ha approvato un pacchetto di tre giornate di protesta quasi all'unanimità (si registrano un astenuto e tutti voti favorevoli) per chiedere adeguamenti degli stipendi, stabilizzazione dei precari e progetti editoriali chiari. Sciopero che arriva in un momento in cui dati di bilancio e ascolti sono favorevoli. I giornalisti lamentano stipendi ridotti per neoassunti e precari, organici insufficienti dopo numerosi pensionamenti, carriere e retribuzioni bloccate da troppi anni e inferiori rispetto a quelle praticate da altre televisioni nazionali. In una nota i giornalisti di La7 denunciano questi problemi "nonostante gli ottimi dati di bilancio e gli straordinari risultati di ascolto, spinti proprio dai Tg e dai programmi di informazione e dalla crescita su tutte le piattaforme, che trainano l'intero gruppo editoriale".

Pertanto "l'assemblea dei giornalisti de La 7 chiede all'azienda e al direttore il riconoscimento concreto dell'impegno della redazione attraverso i corretti strumenti del Cnlg (il contratto nazionale dei giornalisti, ndr) e degli accordi integrativi aziendali, l'adeguamento degli organici e degli stipendi dei neoassunti, un piano per la stabilizzazione dei colleghi precari, progetti editoriali chiari e regole per favorirne lo sviluppo", si legge nella nota.