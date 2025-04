Papa Francesco, un errore nella scritta sulla tomba? Come stanno le cose

29 aprile 2025 a

C'è qualcosa che non va nell'incisione sulla tomba di Papa Francesco? Mentre i fedeli continuano a visitare il sepolcro del Santo Padre scomparso nel giorno di Pasquetta, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, sui social di discute di un possibile errore grafico nella scritta Franciscus, che caratterizza la lapide della semplice tomba di Bergoglio.

Cosa c'è che non quadra? A sollevare qualche dubbio è la spaziatura dei primi caratteri. Una questione di “kerning”, ossia l’operazione che si effettua per modulare manualmente lo spazio tra coppie di lettere nel graphic design, ricorda l'Espresso che ha sollevato il caso. Secondo questo punto di vista nella scritta Franciscus sulla lapide della bara la distanza tra le lettere R, A e N sarebbe eccessiva. Sui social gli utenti sono divisi tra chi considera la presunta imperfezione un pugno in un occhio e chi ne minimizza l'effetto, dando la colpa all'abitudine di leggere caratteri formattati automaticamente da computer e smartphone.