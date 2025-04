La Spezia, botte da orbi in Comune: "Aggredito da consiglieri del Pd"

Aldo Rosati 29 aprile 2025 a

In termini calcistici si chiama fallo di frustrazione. In questo caso però i giocatori non erano dentro uno stadio ma nell’aula del consiglio comunale. Avviene a La Spezia nella seduta di lunedì sera, la maggioranza di centro destra ritiene inutile approvare una mozione urgente del Pd su un evento annunciato in città da Casa Pound ed i dem per tutta risposta aggrediscono il capogruppo di Vince Liguria Oscar Teja. Mandandolo al Pronto Soccorso con una contusione alla mano.

I fatti: l’associazione di estrema destra pubblicizza un appuntamento dal titolo “Europa potenza e remigrazione” e gli esponenti locali del Nazareno si mobilitano. Troppo tardi, perché il primo cittadino Pierluigi Peracchini aveva già sollevato il caso alla Questura, informando il Prefetto. Così la richiesta delle minoranze (Pd ed Avs) in consiglio comunale di approvare una loro documento di censura viene considerato superfluo. Creando di fatto una bagarre. Consiglieri comunali e parte del pubblico si sono scatenati, insultando ed aggredendo i colleghi della maggioranza. Esattamente come in una curva dello stadio.

Indignato il commento dell’assessore Manuela Gagliardi (già deputata totiana la scorsa legislatura) e del coordinatore provinciale di Vince Liguria Loris Figoli: “ non si può minacciare verbalmente e soprattutto intimidire fisicamente un consigliere solo perché esprime la sua libera opinione in un consesso istituzionale.”

Per la Gagliardi e Figoli: “i consiglieri di opposizione che si sono resi responsabili di tali atteggiamenti devono immediatamente scusarsi e i partiti di cui fanno parte prendere le distanze e stigmatizzare tali condotte”. Scuse che naturalmente non sono mai arrivate.