Meteo 25 aprile e weekend, Sottocorona: "Cambia velocemente". Le previsioni

Occhio al meteo di venerdì 25 aprile e del fine settimana, giorni di festa in cui tanti italiani scelgono gite, viaggi e giornate all'aria aperta. Ebbene Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, nelle sue previsioni del tempo spiega che nei cieli abbiamo poche nuvole sul nord-est con qualche precipitazione e parte del centro, ma "il cielo si è rasserenato durante la notte". Insomma, "non è una giornata totalmente tranquilla" con fenomeni localmente intensi nelle regioni indicate, mentre al sud la situazione è tranquilla a eccezione del Gargano, in Puglia.

Sabato 26 aprile "ci sono ancora dei fenomeni però molto attenuati, soltanto sulla parte più occidentale, nelle zone alpine del Piemonte", spiega Sottocorona su La7. Piogge possibili ma deboli ma "non è un tempo stupendo". Come prosegue il weekend? Domenica 27 aprile "ci sono delle schiarite un po' più ampie sui versanti orientali, ma si intensificano queste precipitazioni sul Piemonte, in parte sulla Liguria di Ponente, e sulla Sardegna, però le schiarite si cominciano ad affacciare, quindi è un tempo che cambia velocemente", spiega l'esperto.