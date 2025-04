Meteo, le previsioni di Giuliacci dal 25 aprile al primo maggio: "Un ponte alla grande"

24 aprile 2025 a

Le previsioni meteo di venerdì 25 aprile, giorno della Liberazione, fino al primo maggio, Festa dei lavoratori: cosa ci aspetta sul fronte del tempo'? Il colonnello Mario Giuliacci spiega che il 25 aprile sarà caratterizzato dagli effetti di un "ciclone atlantico" in transito sull'Italia che porterà "piogge intermittenti sulle regioni centrali, tranne le coste tirreniche, su Campania, Puglia, Lucania, Friuli, Venezia e Giulia", spiega in un video pubblicato dal canale YouTube MeteoGiuliacci . Una giornata caratterizzata dal calo delle temperature e da venti sostenuti sulla Sardegna occidentale e sulle coste del Veneto.

Dietro l'angolo anche il ponte del primo maggio. Come ci si avvicina? Sabato 26 aprile avremo "ancora delle residui piogge al sud, domenica 27 piogge su Lazio, Campania, Calabria e regioni alpine, lunedì 28 ancora piogge al centro-sud", spiega Giuliacci. La svolta arriva tra il 29 e il 31 aprile con la situazione che "migliora decisamente, e il ponte del primo maggio quindi va alla grande con solo qualche timido rovescio", è la previsione del meteorologo. Bene anche le temperature: in quei giorni sono attesi valori sui 20 gradi in gran parte dell'Italia.