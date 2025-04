Meteo, Sottocorona: le previsioni fino al 25 aprile. Giornate divise a metà

23 aprile 2025 a

Le previsioni meteo di mercoledì 23 aprile fino al ponte del giorno della Liberazione, venerdì 25 aprile. Paolo Sottocorona su La 7 spiega che tempo ci aspetta. Sulle mappe meteo ci sono ancora molte nuvole e qualche pioggia, soprattutto su parte del centro e del sud. La previsione odierna "riguarda soprattutto il pomeriggio", spiega il meteorologo, perché è nella seconda parte della giornata che possono verificarsi "fenomeni localmente intensi su molte zone del nord, sull'Appennino centrale e su quello meridionale". Fenomeni isolati ma anche intensi al Sud.

Giovedì 24 aprile "si attenuano questi fenomeni sulle zone di nord-ovest. Ma sono ancora presenti sul resto del nord", spiega Sottocorona, "e sono presenti anche al centro-sud ma in leggera attenuazione. E scompaiono quasi del tutto sulle isole".

Le previsioni meteo di venerdì 25 aprile non si discostano da quella del giorno precedente con fenomeni al nord nella parte centrale e soprattutto in quella orientale, prevalentemente nel pomeriggio. Lo stesso vale per le zone del centro mentre al sud la situazione è più tranquilla.