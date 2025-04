Morto Carlo Senaldi. Il ricordo del nipote Pietro: "Caro zio, politico per tutta la vita"

20 aprile 2025 a

a

a

Morto l'ex ministro Carlo Senaldi, zio di Pietro Senaldi, che lo ha ricordato con una lettera pubblicata sulla Prealpina. (QUI LA LETTERA INTEGRALE) . Carlo Senaldi era stato sottosegretario per la Democrazia Cristiana nei governi Goria, De Mita, Andreotti VI e VII. E' morto all'alba del sabato santo. "Mio zio era un politico, lo si resta per tutta la vita - ha scritto Pietro Senaldi nella sua lettera - Anche in ospedale, quando nel caos della malattia confondeva le persone, tracciava scenari. D’altronde la sfida all’impossibile ha caratterizzato gli ultimi trent’anni della sua esistenza...Aveva il gusto della gente e per questo faceva politica e forse l’eccesso di carica umana ha nascosto agli occhi meno attenti le sue qualità: fare bene e veloce, quello che si richiede a un professionista".

L'esempio di Carlo Senaldi resterà vivo nella memoria di chi l'ha conosciuto come tracciato di una strada da seguire. "L’importante è non spaventarsi e non demordere e fare solo i compromessi che ti permettono di continuare a guardarti allo specchio - conclude nel suo ricordo il nipote Pietro Senaldi - Questo è l’esempio che passa di generazione in generazione".