Sanità, Giuliano (UGL): “Elezioni RSU, i nostri rappresentanti in crescita"

“Dal Nord fino alla Sicilia la UGL Salute sarà presente nel prossimo triennio con i candidati eletti per il rinnovo delle RSU svoltesi dal 14 al 16 aprile. La crescita ottenuta nelle regioni in cui ci siamo presentati, rispetto alle consultazioni del 2022, premia il lavoro svolto sui territori dalle nostre donne ed i nostri uomini capaci di farsi spazio in un sistema ancora zavorrato da vecchi retaggi e condizionamenti. Scardinare questo apparato sarà una delle tante battaglie che i rappresentanti della nostra sigla combatteranno". Lo dichiara in una nota Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute.

"A testa alta, come sempre, perché la libertà di decidere del proprio futuro e di quello della sanità possa finalmente essere un diritto inattaccabile per ogni operatore sanitario. Il risultato ottenuto in queste elezioni RSU dimostrano che lo sforzo che i nostri rappresentati stanno compiendo è apprezzato. Ora ci rimbocchiamo le maniche per tornare nelle arene sindacali che prediligiamo: le strade, le aziende, gli ospedali, le piazze. Dove non si può mentire per tutelare i propri interessi e non quelli dei lavoratori. Lì, sventolando le nostre bandiere e difendendo diritti e dignità dei lavoratori, sempre ci troverete”, aggiunge Giuliano.