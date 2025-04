Rita De Crescenzo sbarca a Peschici? Così il sindaco la stronca

Francesco Fredella 17 aprile 2025 a

a

a

Sogna la politica, ma continua a fare la TikToker. Rita De Crescenzo, dopo l’avventura a Roccaraso (qualche mese fa), ora ha deciso di portare i suoi followers a Peschici sul Gargano. Così, a Pasquetta, i pugliesi, potrebbero fare i conti con decine di bus turistici pronti a invadere la cittadina bianca. Ma il sindaco della cittadina del Gargano, Luigi D'Arenzo, in collegamento con Protagonisti su RTL 102.5 tuona contro la De Crescenzo: "Non abbiamo bisogno di lei e dei followers". "Non sono preoccupato. Gestiamo qualsiasi tipo di flusso turistico. Non abbiamo bisogno di nessuno. Abbiamo le nostre bellezze paesaggistiche, i nostri eventi che abbiamo qualificato in un cartellone strepitoso", dice il sindaco. "Per misurarsi bisognava scegliere un'altra data. Noi a Pasquetta siamo già pieni. Ci sono influencer e influencer, a noi serve cultura: servono eventi mirati. Non eventi mordi e fuggi", tuona il sindaco.

Intanto, in una recente intervista a La Stampa, la De Crescenzo, ha detto: «Non guadagno niente. Poi, certo, se mi chiamano per un evento o per una pubblicità mi pagano, qui nisciuno fa niente per niente. Però non guadagno da sola, ci sono anche le spese, l’impresario, il fonico, il parrucchiere, il vestito, la macchina, la benzina…». L’idea di scendere in politica non la sta affatto abbandonando. Anzi. «Io ho la terza media e non ho mai votato. Quindi è inutile che mi chiedi per chi», dice ancora a La Stampa. «Tutta Napoli è con me. Ho 1 milione e 800mila follower e quando dico che voglio candidarmi sono tutti dalla mia parte. Voglio dare un messaggio di positività, fare qualcosa di buono, scendere nei vicoli per dire stop alla droga, stop al bullismo, stop alla violenza sulle donne. Girare nei bassi fra la gente come me che non è acculturata e di politica non capisce». Se diventa presidente del consiglio, come prima cosa «rimetto subito il reddito di cittadinanza. Poi metto a posto gli ospedali che sono tutti scassati», conclude a La Stampa.