Time, la lista delle 100 personalità più influenti. Un solo nome italiano: chi è

16 aprile 2025 a

a

a

Come ogni anno a primavera, Time ha pubblicato oggi la lista delle 100 personalità più influenti al mondo nel 2025, divisi per categorie: artisti, icone, leader, titani, pionieri, innovatori. Come prevedibile ci sono Donald Trump, con il suo vice JD Vance e il patron di Tesla, Elon Musk. E poi il premier britannico Keir Starmer, la presidente messicana Claudia Sheinbaum e il prossimo cancelliere tedesco Friedrich Merz. Nella lista del settimanale americano non mancano le sorprese. Per l'Italia c'è un solo nome, quello di Miuccia Prada, nella sezione 'titani' insieme, tra gli altri, alla ginnasta americana Simone Biles, al patron di Netflix Ted Sarandos e a Mark Zuckerberg. "Lei non segue le mode, le crea", ha scritto di Prada il regista Baz Luhrmann nella motivazione della scelta. Italiano, ma solo di origine, il 'pioniere' Dario Amodei che con la sorella Daniela ha fondato la società di intelligenza artificiale Anthropic.

L'amministrazione americana e i suoi più entusiasti sostenitori possono vantare una rappresentanza corposa. A partire da Trump ovviamente. "Nessun altro presidente moderno ha così decisamente preso il controllo del governo degli Stati Uniti come Donald Trump", ha spiegato il giornalista di Time Brian Bennett, "il resto del suo mandato mostrerà quanto può piegare il Paese — e il mondo — prima che si rompa". Oltre al presidente, al vice e a Musk, nelle diverse sezioni compaiono il segretario al Commercio Howard Lutnick, il segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr., il capo dell'Ufficio per la gestione e il bilancio Russel Vought, il podcaster Joe Rogan. Per l'Europa, oltre a Merz, figura la vicepresidente spagnola della Commissione Ue, Teresa Ribera.

Tra i politici più in vista, il neopresidente ad interim siriano Ahmed al Sharaa, il presidente argentino Javier Milei e la leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado. E poi i big dell'economia come Larry Fink, amministratore delegato del più importante fondo di investimenti al mondo, BlackRock, che si è guadagnato un posto come 'innovatore'. Moltissimi poi gli scienziati, anche in campo medico, e i difensori dei diritti umani. Oltre ad artisti come il cantante Ed Sheeran, il regista iraniano Mohammad Rasoulof e le attrici Scarlett Johansson e Demi Moore, e a sportivi come Serena Williams.

Un posto tra le icone l'ha avuto anche Gisele Pelicot, vittima per anni di stupri organizzati dal marito che la drogava. E tra i 'leader' per Noa Argamani, ostaggio per 245 giorni nelle mani di Hamas, che l'aveva rapita al festival di musica Nova il 7 ottobre del 2023. "È la prova vivente al mondo che, nonostante tutto, torneremo a ballare", ha scritto nella motivazione della scelta Douglas Emhoff, marito di Kamala Harris.